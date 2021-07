¡Aproveche el feriado para vacunarse contra COVID-19!

Aunque este lunes es un día feriado, algunas áreas de salud y dos hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) están vacunando contra COVID-19.

Si usted tiene más de 30 años y aún no está protegido contra el nuevo coronavirus, puede acercarse al Hospital San Rafael de Alajuela. Ahí tienen 600 dosis anticovid disponibles, que aplicarán hasta agotar existencias.

El centro médico confirmó que no es necesario tener cita, ya que se repartirán fichas. No importa si no es vecino de Alajuela, vacunarán a personas de cualquier zona del país, únicamente debe llevar su documento de identificación.





El Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología mantiene su servicio de vacunación este lunes (ver video adjunto).

Las siguientes áreas de salud también inmunizarán contra COVID-19, pero solo a población adscrita:

​Área de Salud de Alajuelita: desde las 8 a. m. y hasta agotar las fichas disponibles. Cuentan con 300 dosis en la clínica nueva y las aplicarán a mayores de 20 años, debido a la poca afluencia de mayores de 30.

Área de Salud de Coronado: atenderán de 6 a. m. a 7 p. m.

atenderán de 6 a. m. a 7 p. m. Área de Salud Zapote-Catedral: aplicarán dosis a mayores de 12 años sin factores de riesgo, este lunes de 8 a. m. a 5 p. m.





La información fue confirmada a este medio por la oficina de prensa de la CCSS, varía según la disponibilidad de los fármacos.