Agencia de turismo nicaragüense anunció paquetes para vacunarse en Costa Rica

Una agencia de turismo nicaragüense intentó vender paquetes para vacunarse contra el COVID-19 en Costa Rica.

La empresa se promocionaba en redes sociales y ofrecían una visita a Costa Rica con paquetes vía terrestre de 220 dólares ida y vuelta y también de 473 dólares.

En algunos casos era una noche de alojamiento con desayuno incluido, transporte ida y vuelta Managua, Peñas Blancas. Ya en suelo tico se asignaba otro vehículo.

Cuando consultamos vía telefónica sobre el servicio esto fue lo que nos dijeron:

“Nos confirmaron las autoridades de Costa Rica que no estaba habilitado el programa para turistas, entonces se dejó de anunciar, no podemos ofrecerlo ahorita, quedaron de confirmarnos, pero no sabemos si lo van a habilitar o no”, SchuVar Tours, Managua, Nicaragua.