Aclaramos algunos mitos y leyendas sobre el CBD

En los últimos años el CBD (Cannabidiol), procedente de la planta cannabis sativa, se ha posicionado como una molécula que tiene importantes efectos beneficiosos sobre el organismo y, debido a que viene del cáñamo legal, carece de THC (tetrahidrocannabinol), el ingrediente psicoactivo que se encuentra en la marihuana y que puede generar adicción.



De acuerdo con el Ministerio de Salud (MINSA), “para registrar un producto se debe cumplir con la normativa específica de lo que se desea registrar y si estos contienen CBD se debe demostrar que no tienen THC por ejemplo si son alimentos, cosméticos, o químicos”.

Precisamente, y como parte de los análisis y discusiones que ha generado su comercialización en los últimos días; en nuestro país se hace necesario aclarar la escasa información y mitos que rodean al CBD. Es por ello por lo que, el doctor Jorge Villalobos, vocero de CbdMD Costa Rica, explicó algunos aspectos que son indispensables y de conocimiento de la población en general.

¿Qué es el CBD? El CBD (cannabidiol) es uno de los cannabinoides más importantes presentes en gran cantidad en el cáñamo y en menor cantidad en la planta de marihuana y que es reconocido por el Comité de Expertos en Farmacodependencia (ECDD) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por coadyuvar con la salud y bienestar del organismo. Es decir, no estimula el cuerpo de una forma que pueda crear adicción.

¿El CBD es un derivado de la marihuana? El CBD no es marihuana o un derivado de ella. El CBD, como tal, es un cannabinoide de los muchos que existen en la familia de plantas de cannabis, pero su morfología y composición son diferentes.

De ellas, la más importante es la cantidad de THC presente en cada planta. Mientras que en la planta del cáñamo hay muy poca producción de THC y mucha de CBD, en la de marihuana está presente en un altísimo porcentaje. En el país, para poder contar con el correspondiente registro sanitario del MINSA, se requiere, entre otros requisitos, demostrar a nivel de análisis de laboratorio que el producto contiene 0% de THC.

¿Hay que tomar algún cuidado especial cuando se toma CBD junto con otros medicamentos? Hay que tener los mismos cuidados y cumplir con las mismas recomendaciones que se tiene con cualquier otra sustancia o producto que se consuma ya que todos poseen sus propias interacciones. Por ejemplo, la toronja, tiene importantes efectos inhibitorios a nivel de hígado cuando se combina con ciertos productos.

Por ello, el uso o consumo del CBD no debería ser diferente a las indicaciones que se les dan a las personas cuando consumen otros suplementos a la dieta como las vitaminas, el omega-3 y la moringa.

¿La venta de CBD compromete la salud pública? No, para el caso de los productos que cuentan y se comercializan con su respectivo registro sanitario y se utilicen según su naturaleza. Por ejemplo, un producto registrado como tópico o cosmético no se puede utilizar a nivel oral o sublingual. Lo contrario, para el caso de los productos que se venden sin registros sanitarios ya que, además de poner en riesgo la salud de los costarricense, al no conocerse su origen, calidad y contenido de CBD/THC, entre otros; también afectan al erario, al importarse y comercializarse ilegalmente, sin pagar impuestos, y utilizando para su entrega, en muchos casos, servicios públicos.

Esto es lo que hace necesario que se eduque correctamente la población sobre lo que es el CBD y qué productos utilizar dada su calidad, contenido, presentación y precio/valor.

¿Por qué es importante la fiscalización de la venta de este producto? Porque el Estado tiene la obligación de garantizar que los productos que consumen sus habitantes sean inocuos para su salud. En el caso del CBD, como de cualquier otro suplemento a la dieta, garantizando que las personas que quieran acceder a él, ya sea en presentaciones en aceites, cápsulas, gomitas… cuenten con los respectivos registros sanitarios ante el MINSA, garantía de la verificación de los requisitos asociados a su calidad y seguridad.

¿Qué tan seguro es el consumo o uso del CBD? La Organización Mundial para la Salud (OMS) afirma que el CBD generalmente es bien tolerado, con un buen perfil de seguridad, no siendo adictivo ni dañino para la salud.



¿Necesito receta médica en Costa Rica para comprar, consumir o usar productos de CBD? No. En Costa Rica los productos de CBD están reconocidos como suplementos a la dieta y no como medicamentos, razón por la cual su compra no requiere de receta médica. Es probable que gracias a los innumerables estudios que se realizan en este momento en distintas partes del mundo sobre sus beneficios, los médicos los empiecen a recetar en un futuro no muy lejano.

Efectivamente, en el MINSA confirmaron a este medio que mientras se demuestre científicamente que los productos no tienen THC no requieren de receta médica, siempre y cuando cumplan con estándares y lineamientos que piden como requisito.

¿Cuánto CBD debería tomar? ¿Qué tan rápido actúa? La estructura corporal de cada persona es única, por lo que es difícil establecer una dosis predeterminada que sea adecuada para todos. La acción del CBD varía según cada organismo. Es afectado, entre otros factores, por la altura, el peso, la cantidad consumida y su proceso de liberación, pudiendo tardar entre 5-60 minutos en hacer efecto. Por vía oral tarda más, pero es más prolongada. Por vía sublingual o tópica tiene acción localizada inmediata, aunque menos prolongada.



Se sugiere un uso o consumo de prueba y error durante varios días para posibilitar una mejor corrección a juicio del consumidor, iniciando con una dosis baja e incrementando la misma hasta tener los resultados esperados.

¿Qué pasa si consumo mucho CBD? ¿Me puedo drogar?

No. El consumo de CBD no tiene efecto psicoactivo o de euforia por ser un componente no tóxico proveniente del cáñamo legal cuyos niveles de THC son irrelevantes. Además, la OMS admite que el CBD presenta un riesgo entre muy bajo y nulo de abuso o dependencia. Generalmente, las personas sanas toleran bien el CBD.