695 vacunas sin dueño: CCSS busca a vecinos de Osa que quieran vacunarse

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) busca a 695 vecinos de Osa que quieran vacunarse contra COVID-19 la próxima semana.​

Del 26 al 30 de abril tendrán disponibles 408 dosis para inmunizar con la primera dosis a personas adscritas al Área de Salud de Osa y al Hospital Tomás Casas Casajús.​

Según las autoridades, por día disponen de las siguientes cantidades:

Lunes 26 de abril: 118 dosis.

Martes 27 de abril: 153 dosis.

153 dosis. Miércoles 28 de abril: 153 dosis.

153 dosis. Jueves 29 de abril: 153 dosis.

153 dosis. Viernes 30 de abril: 118 dosis.

“Necesitamos que las personas del cantón de Osa, que tengan más de 58 años y que estén interesadas en recibir la primera dosis de la vacuna, se comuniquen a los teléfonos 2786-7038 de la dirección de Enfermería del Área de Salud de Osa o al 2786-6411 para agendar su cita de vacunación. Solo en el hospital contamos con 408 dosis que no tienen dueño”, explicó el doctor Eduardo Cervantes, director de Enfermería del Hospital Tomás Casas.

“Los usuarios dicen no estar interesados, no actualizaron datos, manifiestan vivir muy largo y no tener forma de trasladarse hasta los puestos de vacunación. Este gran ausentismo y poca respuesta de la comunidad provocan sentimientos encontrados en el personal de salud porque son muchos los esfuerzos que hacemos, pero no estamos siendo escuchados”, agregó el doctor Cervantes.

El Hospital Tomás Casas dispuso de personal de Enfermería para ayudar con el proceso de inmunización, pero se enfrentan a poca asistencia a las citas para vacunarse.