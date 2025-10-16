FIFA ya ha vendido más de un millón de boletos para el Mundial 2026

Aficionados de 212 países ya adquirieron más de un millón de boletos para el próximo Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México.

Precisamente, los fans de estos tres países sedes son los que mayormente han comprado las entradas, esto según reveló la FIFA recientemente mediante un comunicado.

Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, Argentina y Francia, por orden de demanda, completan los 10 primeros puestos de países en cuanto a venta de boletos.

“Hoy celebramos la venta de más de un millón de boletos para el Mundial tras el sorteo de preventa de Visa. La respuesta del público ha sido increíble, y es una magnífica señal de que el Mundial más grande e inclusivo de la historia ya ha empezado a cautivar a los aficionados de todo el mundo. De hecho, fans de más de 200 países y territorios han adquirido entradas, con Canadá, México y Estados Unidos de América, los países anfitriones de esta edición, a la cabeza”, declaró Gianni Infantino, presidente de FIFA.

Los aficionados -incluidos aquellos que no tuvieron suerte en la fase de preventa- pueden ir preparándose para el próximo periodo de venta de boletos, que comenzará el lunes 27 de octubre.

Ese día abrirá el sorteo anticipado, en el que se podrán adquirir boletos individuales para los 104 partidos, además de abonos de estadio y de equipo.

FIFA quiere con estas ventanas de venta proteger a los aficionados de la reventa o cualquier tipo de atraco.



