Caribeños tienen contra las cuerdas a centroamericanos en eliminatorias al Mundial

Contra todo pronóstico, las selecciones del Caribe son protagonistas en la fase final del clasificatorio de la Concacaf al Mundial de 2026, con Surinam, Haití, Jamaica y Curazao en plena pelea por los cupos a la gran cita del fútbol.

A falta de dos fechas, Surinam y Jamaica lideran sus respectivos grupos, mientras Haití está en carrera en su llave, en una eliminatoria sin México, Estados Unidos y Canadá, que tienen asegurada su participación mundialista por ser los anfitriones.

El clasificatorio concede tres boletos directos al Mundial a los primeros de cada grupo, y repescas a los dos mejores segundos.

Sólo las selecciones caribeñas de Cuba (Francia-1938), Haití (Alemania-1974), Jamaica (Francia-1998) y Trinidad y Tobago (Alemania-2006) saben lo que es participar en un Mundial, torneo que en 2030 cumplirá un siglo.

"Ahora tienes la oportunidad de juntar a 15 o 20 jugadores que disputan las principales ligas del mundo, eso aumenta sin duda el nivel de las selecciones" del Caribe, dijo a la AFP el exinternacional panameño Julio Dely Valdés.

Además, "todo el mundo se estaba preparando desde hace ya algunos años para estas eliminatorias porque sabían que no iba a estar México, Estados Unidos y Canadá", agregó.

A lo largo del clasificatorio, los técnicos de los equipos centroamericanos han destacado que los seleccionados caribeños están integradas por muchos futbolistas que juegan en las mejores ligas del mundo.

Eso ha conducido a un estilo de juego más vistoso, con mejor técnica y más asociativo, en detrimento de aquel fútbol caribeño de antaño más físico, rudimentario y directo.

"Ellos tienen esa gran ventaja, que han madurado, han crecido y se han transformado como profesionales en Europa adquiriendo un buen nivel", señaló el seleccionador de Honduras, el colombiano Reinaldo Rueda.

Un rápido y potente Surinam.

En el Grupo A, Panamá comenzó como favorito, pero es Surinam el que encabeza la tabla con seis puntos, igual que los canaleros, pero con un mejor coeficiente de goles.

Los dirigidos por el exarquero del Ajax neerlandés, Stanley Menzo, dependen de sí mismos para clasificar a su primer Mundial.

"Vamos por el buen camino", señaló Menzo tras arrancar un empate 1-1 a Panamá el martes.

Con una pléyade de jugadores formados en Países Bajos, la cuna de aquella Naranja Mecánica de Johan Cruyff, Surinam no conoce la derrota en esta eliminatoria.

El seleccionador de Panamá, el hispano-danés Thomas Christiansen, reconoció tras empatar con Surinam en la primera fecha que este equipo sería "su rival directo" en un grupo también están Guatemala (4 puntos) y El Salvador (3).

"Surinam nos preocupa en todo, no solo el biotipo, es un equipo rápido, potente, con muy buena técnica, a uno y dos toques, es veloz", afirmó el técnico de El Salvador, el colombiano Hernán Darío Gómez.

Haití con roce europeo.

En el Grupo C, Honduras y Costa Rica estaban llamados a disputarse el boleto, pero les salió un competidor: Haití.

Aunque catrachos y ticos lideran la llave con 8 y 6 puntos, respectivamente, el equipo antillano les respira en la nuca con 5.

Haití, dirigido por el francés Sébastien Migné, tiene una nómina repleta de jugadores del fútbol europeo y de la MLS estadounidense. En sus filas está Duckens Nazon, el máximo goleador de esta fase final.

Este delantero calló a la afición de Costa Rica con un triplete, que incluyó una preciosa chilena, que casi le cuesta el puesto al veterano seleccionador de los ticos, el mexicano Miguel Herrera.

"Ustedes de repente hablan de ese Haití de hace 20 años, de hace 30 años (cuando) no figuraban", dijo el "Piojo" Herrera en una entrevista radial.

Jamaica y Curazao, codo a codo.

Jamaica y Curazao tienen una lucha encarnizada en el Grupo B, donde los Reggae Boyz tienen 9 puntos y los curazoleños 8. Salvo sorpresa, se jugarán la clasificación en duelo directo en la última jornada en Kingston.

El equipo jamaiquino tiene jugadores del Chelsea, Everton y Newcastle, de la Premier League, y del Inter de Miami de Lionel Messi.

"La calidad de los jugadores ha mejorado con los años", porque "siempre estamos buscando y promoviendo jugadores que nos permitan ascender", declaró el seleccionador de Jamaica, el inglés Steve McClaren.

"Cuando llegamos aquí, cuando empezamos, éramos 100 personas y ahora somos 10.000, así que hay una diferencia muy grande entre el principio y ahora", afirmó el seleccionador de Curazao, el neerlandés Dick Advocaat, al diario jamaiquino Observer.

Al menos un caribeño estará presente en el Mundial, pues los otros equipos de esta llave también son isleños: Trinidad y Tobago (5 puntos) y Bermudas (0).











