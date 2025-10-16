En Austin, el dúo de McLaren aspirante al título de F1 ve a Verstappen en el retrovisor

Días después de celebrar la retención del título mundial de constructores, la dupla de McLaren conformada por Oscar Piastri, líder del campeonato, y Lando Norris aguarda este fin de semana en Austin el comienzo de una posible remontada del Red Bull de Max Verstappen.

A falta de seis rondas del campeonato mundial, los aspirantes de McLaren al título están separados por tan solo 22 puntos, mientras el cuatro veces campeón está a 63 de la punta, aunque disfrutando su reciente rendimiento tras vencer a los dos autos de la escudería británica en las últimas tres carreras.

Verstappen ya redujo la desventaja con Piastri de 104 puntos a 41 a principios de septiembre, convirtiendo una causa casi perdida en una emocionante lucha del neerlandés por conseguir su quinto título.

Si lo logra, sería una remontada récord de puntos.

El excampeón Jacques Villeneuve, quien se alzó con el título en 1997, cree que Mad Max está llamado a triunfar y que será su "mejor campeonato mundial".

"Los dos pilotos de McLaren están sufriendo demasiado por la presión y necesitan despertar", declaró al diario italiano La Gazzetta dello Sport.

El Gran Premio de Estados Unidos de este fin de semana, en el Circuito de las Américas, promete ser escenario de mucha tensión.

Los dos pilotos de McLaren tratarán de defenderse con unos monoplazas que no se han actualizado en las últimas semanas frente al potente y renovado coche de Red Bull.

Además, el hecho de que este fin de semana tenga carrera sprint, la primera de las tres que quedan este año, solo aumenta el nerviosismo.

Verstappen ha sumado cuatro podios consecutivos y ha ganado tres de las últimas cuatro carreras en Austin. Solo quedó fuera el año pasado cuando Ferrari consiguió un doblete y se conformó con una victoria en la sprint.

McLaren quiere ir por más.

McLaren, cuyo rendimiento inicial ha decaído, tiene como aliciente -no como consuelo- ser el dueño de la corona de constructores.

"Nuestra estrategia no cambia porque hayamos ganado el campeonato de constructores", declaró Zak Brown, jefe del equipo. "Afrontamos esta carrera de la misma manera que todas las demás".

Norris consiguió la pole el año pasado y terminó cuarto. Sabe que debe superar a Piastri y a Verstappen, dentro de lo posible, para mantener su posición.

Piastri, el piloto australiano de 24 años, lleva tres carreras sin subir al podio y su mejor resultado en Austin fue un quinto puesto el año pasado.

Es probable que la tensión en McLaren se repita en Ferrari tras días tensos que han trascendido en los medios, que sugieren que el equipo está sumido en el caos y apuntan al exjefe de Red Bull, Christian Horner, como posible sucesor del presionado jefe del equipo, Frédéric Vasseur.

Sin una sola victoria este año, la Scuderia, y particularmente el siete veces campeón Lewis Hamilton, necesitan con urgencia un resultado para sacudirse la sal.

El británico completa 18 carreras sin subirse al podio, aunque regresa a su circuito favorito, donde ya se coronó cinco veces.

"Sabemos que no hemos aprovechado al máximo el potencial de nuestro equipo en las últimas carreras", declaró Vasseur, y descartó los rumores de conflictos internos. "El equipo está unido y totalmente decidido a revertir la situación".

Mercedes también buscará repetir el éxito de George Russell en Singapur, en medio de la confirmación de que mantendrá su line-up sin cambios para el año que viene, con el joven italiano Kimi Antonelli y el británico al volante de los coches de las flechas de plata.







