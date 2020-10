Participantes notaron a jueces más "fríos" durante evaluación

Las cuatro participantes de Maestros del Maquillaje relataron cómo vivieron el último reto de la competencia.

Según dos de las chicas, los jueces tuvieron una actitud diferente en este episodio del reality.

"No los sentí como fuertes, sino tal vez un poco más fríos a la hora de calificarnos", dijo Raquel en el Lounge Flormar, donde confesó no estar 100% satisfecha con el trabajo realizado.



"Me sentí tranquila, me gustó mucho el maquillaje que realicé. Realmente aproveché las facciones y el color de ojos de la modelo. Tal vez sentí que fueron un poquito fríos con nosotros", agregó Isis.



Joselyn, por su parte, confesó sentirse más cómoda en esta ocasión, a pesar del tiempo limitado.

"Hoy no tuve nervios, estaba en un puro jolgorio. Lo disfruté mucho, a pesar de lo que pase, disfruté haber maquillado a mi modelo y me encantó lo que hice", contó tras superar el reto.



"Escuché que mi vestido no iba acorde a mi maquilla. Sinceramente eso no me pareció, porque nosotras somos maquilladoras y no diseñadoras", fue el reclamo de Andrea.

