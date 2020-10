Ganadora del reto corrió para hacer "cachos" de personaje

Las tres semifinalistas de 'Maestros del Maquillaje' evaluaron sus trabajos en el Lounge Flormar.

El reto de esta semana no fue nada sencillo: una caracterización en realismo de personajes de ficción.

“Me encantó, estuve súper tranquila en todo el proceso, pero sí es difícil”, aseguró Joselyn sobre su trabajo.



“Sinceramente yo estoy muy agradecida porque siento que ya llegué súper lejos, entonces ir a la final sería un plus”, agregó la artista que dio vida a Avatar.



Por su parte, Raquel (Duende) reconoció algunas dificultades durante el proceso de caracterización.

“Me sentí muy a gusto, lo disfruté mucho. Igual todo este proceso, desde que iniciamos, lo he disfrutado, unos más tensos que otros; pero sí me encantó, estoy feliz con el resultado, no tanto con los cachos porque ese es otro proceso aparte de lo que es prótesis, tuve que hacerlo como a la carrera”, dijo la participante tras imitar el maquillaje de Darth Maul en Star Wars.



Andrea también compartió sus impresiones y confesó que, hasta ahora, el reto más difícil fue el de la primera semana, principalmente, por los nervios.

No se pierda los detalles de esta conversación en el video adjunto.