Joel Campbell patrocinará a Limón FC

El futbolista costarricense, Joel Campbell, será uno de los patrocinadores del equipo de Limón FC.



Los de la Tromba del Caribe anunciaron este martes que el tico apoyará por los próximos 18 meses al club con el fin de promocionar su centro de alto rendimiento, Twelve Sport Center.

“Siempre he querido apoyar a Limón FC. Estando en México me percaté que están haciendo las cosas de muy buena manera y eso me motivó a convertirme en patrocinador”, indicó Campbell, quien recientemente se coronó con el León en el fútbol mexicano.

Agrega que este es un primer paso, ya que en el futuro le gustaría contar con otra sede de su moderno gimnasio en la provincia del Caribe.

“Para nosotros es un lujo tenerlo en el equipo”, expresó Cristian Williams, director de comunicación y mercadeo de Limón FC.