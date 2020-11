Yurguin Román: "Me pensaba retirar"

El llamado a la Selección Nacional tomó completamente por sorpresa al joven defensor de Liga Deportiva Alajuelense, Yurguin Román.



El lateral de 23 años experimentó una erupción en su carrera deportiva durante el último año, ya que pasó de jugar en Liga de Ascenso a ser una de las novedades en la convocatoria de Rónald González para la gira por Europa de este mes de noviembre.

“De la nada me llamaron, ni siquiera estaba viendo las noticias. Iba a ir a almorzar cuando me llamó mi mamá atacada llorando, le dije ¿qué le pasó? Me dijo que me habían convocado y estaba muy feliz”, dijo Román en declaraciones al periodista de Teletica Radio, Andrés González.

El zurdo destaca que viene trabajando “para oportunidades tan grandes como esta y ahora queda aprovecharla”.

Parte del asombro de Yurguin es que son pocos los futbolistas del medio local convocados para los fogueos contra Catar y País Vasco, por lo que le ilusiona ser incluido en la nómina estelar de la Tricolor.

“Eso fue lo que más me sorprendió, ver a todos los jugadores, está lindísimo, hay jugadores con mucha experiencia y nivel. Lo que quiero es ir y aprender muchas cosas”, añadió.

Hace poco más de un año, Román jugaba para el equipo de Rosario en la Liga de Ascenso, luego vino su fichaje por la UCR y posteriormente la llegada al Morera Soto.

“No ha sido nada fácil, hace un año estaba en Rosario y antes de ese torneo me pensaba retirar, tomé la oportunidad de Rosario como una meta. Estaba ahuevado, no me daban la oportunidad, uno llega a momentos en la carrera donde considera si lo mejor es seguir, lo pensé muchísimo”, concluyó.

Román se convirtió en uno de los pilares de de Andrés Carevic en el conjunto manudo y espera hacer lo mismo en pro de la Selección Nacional.