Técnicos esperan un Saprissa ofensivo en el Morera Soto

Un Alajuelense que arrastra algunas dudas y un Saprissa ofensivo. Así es como los técnicos Luis Marín y Johnny Chaves analizan cómo será el clásico de este domingo a las 5 p. m. en el Morera Soto.

​Los juegos como estos suelen ser impredecibles, pero los morados llevan la ventaja 2-1 en el global.

"Con todo el respeto, no es lo mismo enfrentar a Santos con un gol de diferencia que a un Saprissa que siempre tiene ese colmillo y por eso ha sacado series increíbles", adelanta el técnico Luis Marín.



Para Marín, el cuadro manudo tiene dudas y aunque superó la serie contra los guapileños, asegura que los rojinegros no mostraron superioridad en el terreno de juego.



​"No tuvo claridad en semifinales, no hubo un buen juego, se pasó de serie, pero no fue un partido que la Liga lo controlara en ningún momento. Fue sufrido. Once contra once, Saprissa fue muy superior, pero la expulsión condicionó", añadió.

Por su parte, Johnny Chaves también espera un Monstruo como si no fuera con ventaja, pero asegura que el ambiente del Morera Soto podría ser un factor.



"Saprissa no es Santos, pero igual los guapileños dominaron en mucho tiempo a la Liga. El juego del jueves estaba para anotar más goles y pienso que va a seguir en la misma línea. Saprissa no se va a meter atrás, va a ir a buscar su gol", citó Chaves.



​También, el estratega considera que Albert Rudé mostró su inexperiencia en este tipo de fases finales.

"Uno va aprendiendo a tomar decisiones en momentos claves. Cuando uno aprende a dirigir empieza a ver cuando hace un plan de juego. Él está apenas en eso, una cosa es la teoría y otra la práctica. Estos juegos tienen un manejo distinto", aseveró Chaves.



Para Johnny, el que Alajuelense se replegara con línea de cinco fue traicionar un poco la ideología ofensiva del equipo erizo.



Será cuestión de tiempo para ver si este domingo el timonel morado, Iñaki Alonso, saldrá como dicen Luis Marín y Johnny Chaves.

