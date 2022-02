Para Albert Rudé Alajuelesne perdió de manera “inmerecida”

El técnico de Alajuelense, Albert Rudé, se lamentó sobre cómo su equipo perdió ante Saprissa u a vez más, con un gol en el epílogo.,



“Ha sido una continuación al último partido, una Liga mejor pero que acaba perdiendo el partido, en mi opinión de forma inmerecida”, aseguró el entrenador.

Los manudos dominaron la mayor parte de las acciones y la única jugada de peligro generada por los tibaseños terminó en el fondo del marco de Ajú.

“Estamos muy dolidos, esta forma de perder no gusta nada, pero vamos a seguir trabajando porque el camino es este. A nadie le gusta perder, pero si tengo que perder prefiero esta forma: siendo mejor que el rival”, explicó Rudé.

El español fue claro a la hora de sentar responsabilidades por lo ocurrido.

“Hoy lo que hemos hecho mal es no defender en el último balón parado. Yo soy el responsable”, dijo antes de concluir con, “cada quién tiene que saber qué credibilidad tiene, ahí no me meto. Es doloroso perder un partido así contra Saprissa y estamos todos molestos".