Juego Liga-Olimpia se jugará con normalidad pese a emergencia con cilindro en el estadio

El partido de este jueves por la noche entre Alajuelense y Olimpia se disputará con normalidad pese a presentarse una emergencia con un cilindro de gas dentro del estadio Alejandro Morera Soto.

El incidente ocurrió en horas de la tarde y según la información del Cuerpo de Bomberos, un adulto resultó con quemaduras en brazos y piernas tras una deflagración de un cilindro de gas licuado de petróleo.

Alajuelense emitió un comunicado donde informó que tras la intervención de la brigada de emergencias del club, así como de los bomberos, la situación está completamente controlada.

“Liga Deportiva Alajuelense informa que la tarde de este jueves se presentó un imprevisto en el Estadio Alejandro Morera Soto en uno de sus puestos de comidas.

“La brigada de emergencias del club atendió la situación de manera inmediata, aplicando todos los protocolos establecidos. Posteriormente, el Cuerpo de Bomberos se presentó en el estadio y controló la situación”, menciona el club.

Además, añade que no habrá ningún inconveniente para el partido que está programado para las 8 p. m. en el reducto rojinegro.

“Tras la atención de la persona afectada, su traslado y una revisión perimetral realizada por Bomberos, se confirmó que no existe ningún riesgo para las personas presentes y que lo ocurrido fue un evento aislado. El partido programado para esta noche se mantiene en pie con total normalidad”.

Alajuelense disputará ante Olimpia el primer partido de las semifinales de la Copa Centroamericana 2025, certamen que los rojinegros buscan el tricampeonato.