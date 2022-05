DT de Grecia arremete contra Lleida: "Fueron a México, no hicieron nada y vinieron a vender humo"

Previo al duelo entre el Municipal Grecia y la Liga Deportiva Alajuelense, que se jugará en el Allen Riggioni y no en el Estadio Nacional como querían los locales, el técnico del conjunto griego, Javier San Román arremetió en contra de la directiva manuda.

San Román criticó fuertemente que los manudos no aceptaron jugar el encuentro en La Sabana a una hora distinta.

“Me sorprende que nos tengan tanto miedo y respeto, en el sentido que no quieren que juguemos en el Nacional con una cancha muy buena y mucha gente, lamentablemente no se pudo y no quisieron cambiar el partido", dijo previo al encuentro.





"Sabemos que nos tienen miedo porque ya no nos lo dijeron ellos, que no querían venir a nuestra cancha. Sé a quién enfrento, fueron a México, no hicieron nada y vinieron acá a vender humo. Alajuela es un gran equipo por su historia y afición, pero está gerenciado como un equipo chico por su directiva, desgraciadamente”, agregó.

Los griegos no pudieron utilizar el Estadio Nacional en el horario que deseaban, porque la administración del recinto ya tenía alquilado el inmueble y los erizos no quisieron cambiar la hora del cotejo.

"A lo nuestro, vamos a hacer un gran partido y sabemos que lo podemos ganar. Mi respeto total a la organización y mi reprobación total a la gente chica que administra el equipo. Uno tiene que ir a las canchas del rival y no excusarse en temas legales para no ir", continuó.

Finalmente, el juego está programado para este miércoles a las 11 de la mañana.