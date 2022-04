Discurso de Fernando Ocampo tras derrota ante Saprissa genera debate entre exjugadores

Tras una nueva derrota de Alajuelense ante Saprissa, el presidente manudo, Fernando Ocampo, indicó que los puntos que se perdieron ante Saprissa son los mismos que disputarán este domingo frente a Jicaral. ¿Tiene un clásico el mismo valor de algún otro juego en el campeonato nacional? Exjugadores manudos como Carlos Hernández, Pablo Izaguirre y Harold Wallace, dan su posición.

"En el partido del domingo son los mismos tres puntos de hoy (clásico ante Saprissa) y vamos a salir a ganarlos para seguir defendiendo el liderato. Son los mismos tres puntos, al final de cuentas lo que necesito es terminar en primer lugar, es el objetivo y pelear por el campeonato", indicó Ocampo.

Teletica.com le consultó al respecto a los futbolistas que disputaron clásicos bastante reñidos y hay criterios divididos.

"Para mí no, no es lo mismo, no sé por qué quieren desviar algo que no tiene razón alguna, se perdieron tres puntos, pero es tu archirrival, tenías ocho clásicos de no ganar, si se hace una encuesta, los aficionados prefieren que se pierda contra otro equipo que ante Saprissa", comentó Hernández.

Y agregó: "No sé si ahora les inculcan otras cosas a los jugadores. A mí siempre me enseñaron que se tenía que ganar, que el clásico era como una final y eso lo demostró Saprissa; por más mal, mantienen esa hegemonia. Ese discurso del presidente está mal porque les está metiendo eso en la cabeza a los jugadores".

Criterio similar compartió Izaguirre, quien consideró que en ocasiones se dan declaraciones polémicas por no tener calma tras un resultado.

"La Liga tiene un objetivo claro que es el primer lugar y el campeonato, pero uno como liguista y exjugador sabe que esto duele mucho. Don Fernando se equivoca en las declaraciones, con todo respeto, no son los mismos tres puntos que se le gane a Jicaral, porque los clásicos tienen un plus. Ahora todo lo que venía haciendo bien, se ve comprometido. Don Fernando tiene que tener mucho cuidado con estas declaraciones cuando tiene la cabeza caliente", afirmó Izaguirre.

Por su parte, Wallace es del pensar que Ocampo tiene razón al considerar que son los mismos tres puntos.

"Yo sí creo que tiene razón, por ganar un clásico no le dan más puntos a nadie. Ahora... el clásico tiene otros ingredientes, a nivel anímico son diferentes, hay una rivalidad, a ningún jugador le gusta perder ese tipo de partidos, uno los considera especiales, mucho de eso tiene que ver el aficionado y la prensa, pero al final si nos vamos al fondo, son los mismos puntos", concluyó Harold.

Los manudos recibirán a Jicaral este domingo a las 11 a. m. en el Morera Soto.