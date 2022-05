Priscilla Chinchilla ganó el premio a jugadora del año en Escocia

Siguen las buenas noticias para el fútbol femenino costarricense en el exterior.

Esta vez de la mano de la delantera Priscilla Chinchilla, quien recibió el premio de mejor jugadora del año en Escocia.

La tica recibió este enorme reconocimiento por parte de la Unión de Jugadores Profesionales de Escocia (PFA Scotland) en una breve ceremonia donde se reconoció a lo mejor en el fútbol femenino y masculino de ese país.

🆕 | PFA PLAYER OF THE YEAR



🔶 Congratulations to Priscila Chinchilla, the first ever winner of the PFA Scotland Women's Player of the Year! pic.twitter.com/RanZMXu8DA