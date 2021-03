FUTV estrena este lunes documental de futbolista Melissa Herrera

Como parte de las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo la pantalla de FUTV se engalana con el estreno en exclusiva del documental sobre la vida y carrera de la futbolista Melissa Herrera.

La tica es una de las principales exponentes del fútbol femenino en la actualidad y es una de nuestras orgullosas legionarias al militar en el Stade de Reims de Francia.

El documental se filmó en Costa Rica en el sector de Bahía Ballena, de donde es oriunda la futbolista, así como en Francia en las ciudades de Paris y Reims.

El documental cuenta una historia de superación en apoyo a la igualdad de género, pues Melissa cuenta en primera persona todas las dificultades que vivió para surgir como mujer joven de una zona rural para cumplir sus sueños gracias al fútbol.

Nos adentra en las penurias que tuvo de ni siquiera poder contar con un equipo de fútbol femenino en la zona de Bahía Ballena y todo el cambio que ahora vive estando en el Stade de Reims.

Se trata de una historia original, positiva y de superación que tiene una duración de 45 minutos y fue producida y dirigida por el costarricense Esteban Quesada Vizcaino.

Quesada es un productor costarricense que ha desarrollado diferentes proyectos en países como Sudáfrica, Portugal, Bélgica, Francia, Rusia, Martinica Estados Unidos, Suecia, Dinamarca, España, México, y otros.

Ha trabajado en diversas producciones extranjeras como; el programa de televisión Q Viva The Chosen, producido por Jennifer López y Marc Anthony. La película inglesa Paddington Bear, producida por David Heyman, encargado de las películas de Harry Potter, el programa The Bozze Traveler del canal Travel Chanel, el show Keeping up with the Kardashians de E! Entertainment Television. House Hunter International de la cadena HGTV, Naked and Afraid de Discovery Channel. Y muchos otros.

Entre los documentales que ha realizado en su carrera destacan “Ocean Simphony” para la cadena RAI Italia, así como las producciones para Televisora de Costa Rica tales como: 85 aniversario del Deportivo Saprissa, Documental de 100 años de Liga Deportiva Alajuelense, Documental Christian Bolaños en Rusia 2018 y otros más.

El documental sobre Melissa Herrera se presentó en octubre del 2020 en el festival de cine Chelsea Film Festival de New York, donde recibió buenas críticas.

Precisamente, Esteban Quesada resultó ganador de este premio en el 2017 en la categoría de Mejor Largometraje Documental con un documental sobre Joaquim Batica.

Formato Documental: Duración 45 minutos

Dirección: Esteban Quesada Vizcaíno.

Producción: Costa Rica - Francia. 2019 - 2020

Productor Ejecutivo: Joaquim Batica – BC Football Agency Paris.