Victoria de La Sele mejora situación, pero eliminatoria sigue complicada

Con cuatro puntos conseguidos en dos partidos, Honduras y El Salvador, La Sele mejora su situación en la octogonal de Concacaf, pero siguen las dudas y la eliminatoria se mantiene complicada.​

Costa Rica se ubica en la casilla cinco, con 6 puntos, uno más que La Selecta y uno por debajo de Canadá.

Si bien es cierto, el panorama es más alentador que el jueves antes de medirse a los catrachos, falta visitar a Estados Unidos y el equipo de Luis Fernando Suárez no ha brillado.

Este domingo en el Estadio Nacional, los salvadoreños encerraron a La Tricolor, le quitaron el balón y tomaron una ventaja que aguantó poco más de 45 minutos.

Al rescate de La Sele llegaron Celso Borges y Bryan Ruiz, dos veteranos que se han mostrado irregulares en su rendimiento.

Preocupa también lo complicado que es para La Sele generar ataques de peligro, ante La H y los cuzclatecos, la cuota ofensiva de La Tricolor fue poca.

El equipo tiene problemas para encontrar verticalidad y son destellos individuales los que sirven para quebrar la línea de las defensas contrarias, ya que se construye poco.

Otro punto llamativo es la incapacidad de esta versión del combinado tico de jugar un partido completo a buen nivel.

Ante El Salvador el inicio fue tortuoso y el técnico lo sabe.

"No me gustaron los primeros 20 o 25 minutos, pero me gustó mucho la reacción de los jugadores, no solo por disposición anímica, sino por estar jugando bien", indicó el técnico en conferencia de prensa.

“No me gustaron los primeros 20 o 25 minutos, pero me gustó mucho la reacción de los jugadores, no solo por disposición anímica, sino por estar jugando bien”, indicó el técnico en conferencia de prensa.

Además, añadió que “es una parte del primer tiempo, los primeros 20 minutos, nos costó empezar y eso reflejaba el dominio de ellos, esto es una situación que nos puede servir como mejor experiencia, que no nos cueste tanto empezar”.

Este miércoles ante Estados Unidos, un equipo que en papel es superior a los salvadoreños y que juegan en casa, regalar minutos puede costar caro.

La situación para La Tricolor ha mejorado, pero todavía se está lejos de pensar en celebrar.