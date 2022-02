Costa Rica se aferra al sueño de ir a Catar tras derrotar a Jamaica

El sueño de clasificar a Catar 2022 está vivo. Hace tres partidos el camino hacia la Copa del Mundo estaba lleno de escollos, pero este miércoles se ganó en Jamaica 0-1 y La Sele sigue con vida.



El cotejo no fue vistoso, el combinado nacional no fue un derroche de buen fútbol, pero se sumaron las tres unidades que dejan balance de siete puntos en tres juegos, tal y como lo había vaticinado Francisco Calvo antes del partido contra Panamá.



En el primer cuarto de hora el ritmo de juego era cansino, sin mucho despliegue, pero los locales eran quienes llevaban la batuta.



Poco a poco, los Reggae Boyz lograron encerrar los nacionales en su media cancha, pero no por esto se sufría. Esto llegaría después.



Las pocas veces que los ticos tenían el balón, este no pasaba por la línea de creación y Gerson Torres y Martínez recibían sin ventaja, siendo presa fácil de la zaga caribeña.



Para el minuto 25, Keylor Navas tuvo que actuar en dos ocasiones, una de tiro libre y la segunda tras un remate a corta distancia.



Las pocas veces que la Tricolor encontraba espacios al ataque, los de Luis Fernando Suárez llegaban en inferioridad numérica o sin la velocidad necesaria para quebrar la línea defensiva de los locales.



Al 35' otra vez fue Keylor el que respondió a la altura de las circunstancias, en un mano a mano contra Michail Antonio.



Al final de los 45 minutos, el panorama para la Selección Nacional era complicado y con la necesidad puntuar poniéndole más presión al juego.



Para iniciar la complementaria, Suárez volvió su mirada al banquillo y trajo a Bryan Ruiz en lugar de Gerson Torres y a Matarrita por Jefry Valverde, que aquejaba un golpe en sus costillas.



Con el ingreso de Ruiz, la Sele pudo mejorar en la tenencia del balón y las subidas de Matarrita por la banda izquierda abrían espacios y por esta vía llegó la primera de peligro para los nacionales, un cabezazo de Martínez que se fue cerca del palo al 58’.



Un minuto después, Kevin Stewart le cometía falta a Joel en el área y al 60’ Borges fallaba desde los once pasos.



Pero el trago amargo pasó rápidamente porque al 62’ Campbell recibía en el área a pase de Celso, se quitaba la marca y ponía el 0-1 en el tanteador.

Con el marcador en contra los jamaiquinos siguieron incomodando a la zaga tica, pero esta vez los nacionales sí lograban cortar y sostener el balón en media cancha.

La Tricolor cerraba espacios en defensa y formaba un bloque sólido en la última línea, que no le permitía a los caribeños encontrar la profundidad necesaria para transformar el control de balón en peligro ante la cabaña de Navas.

El pitazo final llegó acompañado de un grito, de un desahogo, porque el sueño de Catar sigue vivo.