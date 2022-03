Tiempo de trabajo, la principal limitante de Luis Fernando Suárez en el camino a Catar

El peor enemigo de Luis Fernando Suárez ha sido el tiempo para trabajar y probar jugadores, pues le ha tocado hacerlo en plena eliminatoria mundialista.

Desde noviembre, el estratega ha estado al frente de cuatro microciclos y le ha permitido convocar a 74 jugadores desde que asumió el 21 de junio del 2021.

El primer microciclo fue en noviembre, el segundo en diciembre, el tercero en enero y el cuarto en marzo.

Esos procesos han sido claves para que Suárez y su cuerpo técnico conocieran a la mayor cantidad de futbolistas posibles.

​Por ejemplo, el colombiano ha tomado en cuenta a experimentados como Kendall Waston, Bryan Ruiz, Celso Borges y Bryan Oviedo.

Pero también ha tenido que buscar la sangre joven en Anthony Contreras, Youstin Salas, Orlando Galo, Aarón Suárez, Jewison Bennette, Gerson Torres, Daniel Chacón, Jefry Valverde, Alonso Martínez y Juan Pablo Vargas, entre otros de menor recorrido o que solo estuvieron en las sesiones de trabajo en el Proyecto Gol.

Por ejemplo, el griego Roan Wilson estuvo en los entrenamientos en San Rafael Alajuela, pero no en juegos rumbo a Catar 2022.

Al final, este conocimiento de materia prima es la principal razón por la que la Tricolor cambió de cara en la segunda vuelta de la octagonal.

​"Tenemos la experiencia, no es la primera vez que hago esto de debutar a jóvenes. No tengo temor en hacerlo. Lo primero es que no me da miedo poner a un chico si creo en él. Los grandes han arropado bien a estos muchachos", comentó Suárez.

A la Tricolor le resta el juego de este miércoles a las 8:05 p. m. ante Estados Unidos y posteriormente enfrentaría el repechaje mundialista en junio en Catar a un partido único con el ganador del juego entre Nueva Zelanda e Islas Salomón.