Técnico de Japón ve con entusiasmo estar en el "grupo de la muerte"

El seleccionador nacional de Japón, Hajime Moriyasu, ve con entusiasmo estar en el popular "grupo de la muerte" de Catar 2022.

Los nipones comparten el Grupo E junto a España, Alemania y el ganador del repechaje entre Costa Rica y Nueva Zelanda, a realizarse el 14 de junio en Catar.

Moriyasu enfatizó que no se enfocará en algún rival específico y trabajará en exaltar las fortalezas de su equipo.

"No hay ninguno (rival) en particular que me preocupe tanto, nada más me enfoco en mi equipo y en lo que podemos hacer en el mes de noviembre", comentó el timonel en exclusiva a un equipo de Teletica Deportes que se encuentra en Catar.