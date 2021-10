Técnico de Guadalupe: "No es bonito que un jugador mayor le pase por encima a jóvenes"

Es sabido que el técnico de Guadalupe, Alexander Vargas, es uno de los estrategas que más jugadores jóvenes ha debutado en lo que va del Torneo de Apertura 2021.

De ahí que el estratega hiciera un llamado a los futbolistas jóvenes a “morderse” y competir más por estar dentro de una Selección Nacional, esto tras consulta ante la participación de veteranos como Christian Bolaños y Álvaro Saborío en el juego eliminatorio rumbo a Catar 2022.

“Hay mucha gente que tendrá sus razones. Para mí es muy fácil decir que el fútbol se puede materializar con equipos jóvenes, porque yo creo sí en los jóvenes y que más ejemplo de esto que Estados Unidos y Canadá.

“Pero sí es muy importante que los jóvenes de este país estén atentos, que entrenen mejor, suban su nivel. No es bonito que un jugador mayor le esté pasando por encima a los jóvenes, con todo el respeto”, indicó el estratega.

También el estratega aseveró que el proceso en la Tricolor lleva años de estar mal gestionado.

“No todo es culpa de Luis Fernando Suárez, el recambio se tuvo que hacer antes”, afirmó con contundencia.

Precisamente, Vargas hizo debutar este jueves ante Saprissa al portero Caleb Arroyo de apenas 18 años, aunque al final el resultado no lo acompaño (derrota 4-0), el estratega resaltó la labor bajo los tres palos.

Lea también Deportivo Saprissa Saprissa golea a Guadalupe sin sudar mucho y toma el segundo lugar Los morados derrotaron 4-0 a un equipo guadalupano que apostó por la sangre joven.

“Caleb es un muchacho que viene trabajando muy bien con nosotros, durante toda la semana planificamos para que él jugara, no es fácil para él recibir cuatro goles, me tocará trabajarlo mentalmente, pero no será la primera vez, esto es fútbol y le va a tocar otras experiencias más adelante”, explicó.