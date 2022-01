Suárez sobre Christian Bolaños: "No puedo estar dándole gusto a todo el mundo"

El técnico de la Selección Nacional, Luis Fernando Suárez, no se anduvo con rodeos y dejó muy en claro las razones de la ausencia de Christian Bolaños dentro de sus convocatorias.

Ante la pregunta insistente de los medios, Suárez fue muy claro que él escoge a sus futbolistas según en función de lo que necesite y que no puede complacer a todos.

“Hay un montón de nombres que me pueden mencionar y a todos he mirado, pero desgraciadamente tengo que estar tomando decisiones así que no puedo estar dándole gusto a todo el mundo”, expresó el técnico durante la conferencia de prensa en donde dio a conocer a los 25 jugadores convocados para la triple fecha eliminatoria rumbo a Catar 2022.

Bolaños criticó meses atrás que la Tricolor se maneja como una pulpería y algunos creen que estas declaraciones le costaron su espacio dentro de La Sele.

Además, el timonel fue muy enfático cuando se le preguntó por el caso de Manfred Ugalde, jugador que el año anterior anunció su renuncia al combinado patrio por desacuerdos con el cuerpo técnico.

“De Ugalde lo último que supe es que mandó una carta renunciando a la Selección”, declaró tajantemente Suárez.

Costa Rica enfrentará a Panamá el próximo jueves en el Estadio Nacional a partir de las 8 p. m. Luego deberá viajar a México y Jamaica.