Suárez destaca el valor de los microciclos tras primeros siete meses con La Sele

Ya han pasado siete meses desde que el técnico Luis Fernando Suárez tuvo su debut con la Selección Nacional en la Copa Oro 2021.

Desde ahí han transcurrido 14 partidos, con balance de seis victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, curiosamente, esas caídas las ha registrado ante los grandes de Concacaf en este momento: México, Estados Unidos y Canadá.

En una rápida valoración sobre los aspectos que más ha evolucionado La Sele en esta etapa, el técnico de la Mayor, destacó mucho el valor de los microciclos para ir conociendo a los futbolistas de cara a los juegos eliminatorios.

“Ha sido complicado porque es empezar de cero el conocimiento de los jugadores. Lo que uno busca es que sea un proceso lo más rápido posible, los resultados a veces te ayudan, a veces no. Pero creo que si hay algo que a uno le queda como experiencia es que en determinado momento uno tiene que recibir muchos consejos, reconocer que hay gente que te puede asesorar, todo eso cuando se llegó acá, no teníamos.

“Creo que yo, si llego como nuevo a cualquier otra selección, lo único pediría serían microciclos de jugadores de la liga para mirar el momento actual de la gente desconocida. Los conocidos son muy fáciles de estar mirándolos, los que no, son los que uno debería trabajar más con ellos”, mencionó el técnico en la conferencia de prensa previo al partido contra México este domingo.

Lea también La Sele Luis Fernando Suárez valora realizar "algunos cambios" ante México Fiel a su estilo, el técnico no reveló cuáles ni cuántas variantes realizará este domingo en el Estadio Azteca.

Para Suárez, uno de los puntos fuertes de su actual momento es el hecho de contar con la oportunidad de trabajar más con los futbolistas, aunque aseguró que aún no es suficiente.

“Valoro mucho los de la Comisión Técnica que nos ha podido ayudar a que se hagan microciclos de trabajo.

“Deberíamos tener más posibilidades de trabajo, que desgraciadamente no lo tenemos hoy, en los últimos dos o tres meses, me parece que ha habido una mayor posibilidad de hacerlo y me parece que por eso he redundado en conocer los jugadores y evolucionar cómo defensivamente seguimos relativamente fuertes y cómo podemos mejorar ofensivamente”, añadió.

Pese a que tal vez, en cuanto a nivel de juego no se vea tal evolución, los resultados respaldan ese trabajo defensivo, pues ante Panamá se consiguió la quinta valla invicta en 14 partidos.

Ya pensando en lo que será su primera visita al Estadio Azteca con la Tricolor, un escenario que le trae recuerdos, pues logró en el 2013 derrotar a los mexicanos al frente en aquella ocasión de la selección de Honduras.

“Para enfrentar a México en el Azteca se necesita de una buena actitud, tener mucha credibilidad, mucha unión de equipo, sinergia, en fin, hay muchas cosas, que haya un convencimiento de que se pueda lograr, eso es vital”, sentenció.

México y Costa Rica se enfrentarán por la fecha eliminatoria rumbo a Catar 2022 este domingo a partir de las 5 p. m.

Este partido lo podrá seguir mediante la transmisión de Teletica Radio.