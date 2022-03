Sele vuelve a tener plantel completo para el microciclo

La Selección Nacional sigue su preparación previo a los juegos eliminatorios ante Canadá, El Salvador y Estados Unidos.



Los jugadores de Saprissa, Guanacasteca y San Carlos se reincorporaron a los entrenamientos luego de participar en la fecha de reposición del fin de semana y el cuerpo técnico cuenta nuevamente con el plantel completo.

En esta segunda semana de entrenamientos, el combinado tricolor contó con la presencia de Celso Borges, quien después de una lesión se incorporó al equipo.

Justamente Borges, afirmó que está en óptimas condiciones y que estar en el combinado siempre es una motivación.

“Si no hubiese estado listo, no hubiese venido, no habría aceptado el llamado. Tengo las molestias normales después de una lesión de este tipo, pero no me impide nada. Después de los entrenamientos me quedo haciendo un trabajo especial”, comentó el experimentado volante.

Otros casos que llaman la atención en el equipo son la lesión de Oscar Duarte y Ronald Matarrita, mientras se está a la espera de noticias de sus clubes.

Christian Gamboa, quien se ausentó de las últimas fechas eliminatorias, ya ha tenido comunicación con Luis Fernando Suárez y podría estar para los últimos juegos.

“El últimamente ha estado en una mejor forma, él se ha comunicado con el profesor y está dispuesto a venir. Es un jugador que ocupamos y ojalá que pueda estar acá”, expresó Erick Sánchez, preparador físico de la Selección.

Para Gerson Torres el análisis del equipo canadiense es fundamental para poder sacar los tres puntos, trabajan específicamente en estudiar sus posiciones.

“Pedimos videos de los rivales en nuestra posición, los volantes y laterales por derecha. Ya con el equipo completo estudiaremos todo lo que pueda hacer Canadá”, dijo Gerson Torres.

Costa Rica enfrentará a Canadá el próximo 24 de marzo en el Estadio Nacional, para este compromiso se ha reportado la venta de 25.000 boletos aproximadamente.