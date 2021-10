Saborío sobre decisión de Ugalde: "Uno no puede renunciar a la Selección"

Más allá de la anotación que le permitió al equipo de San Carlos conseguir un punto ante Pérez Zeledón (1-1), el experimentado atacante Álvaro Saborío habló sobre temas relacionados a Selección Nacional.



Una de las posiciones que se pudieron conocer fue su opinión sobre la renuncia de Manfred Ugalde al cuadro Tricolor, a la que se refirió de forma clara y escueta.

“Uno no puede renunciar a la Selección”, sentenció el delantero de los Toros del Norte en declaraciones a FUTV.

Con 39 años, Saborío destaca que siempre estará en la disposición de volver a vestir la camiseta de La Sele cuando lo requieran.

“Si me llaman con gusto iría, pero ahorita es apoyar a La Sele y desearle lo mejor”, expresó.

El ariete llegó a 7 goles para empatar a Yendrick Ruiz, Anthony Contreras y Marcel Hernández como máximos bombarderos del campeonato.

​“Todo lo manejo con mis sensaciones, no me importa que se diga de mi carrera, trato de hacer mi mejor esfuerzo, ahorita estoy disfrutando y me quedan objetivos como jugador qué cumplir”, acotó.

Elogios.

Tanto el técnico Douglas Sequeira como jugadores rivales destacan el nivel de Saborío tanto dentro como fuera de la cancha.

“Es un jugador consagrado bajo la idea, es mi capitán y yo tuve una conversación personal con él y la idea le favorece, siempre buscamos llevarle la bola al goleador. También hay que ser sincero que a nivel nacional todos los equipos lo respetan mucho”, dijo el estratega en conferencia de prensa.

Henrique Moura, zaguero del Pérez Zeledón, señaló que Saborío es uno de los atacantes más incómodos de marcar.

“Es un jugador muy fuerte, arriba va muy bien y donde el ‘mae’ patea siempre mete, es impresionante, está entre los mejores”, destacó el brasileño, autor del gol de los Guerreros del Sur.

