Ruiz y Celso: ¿Aportan más afuera que adentro de la cancha?

Las convocatorias a la Selección Nacional de los volantes Bryan Ruiz y Celso Borges generan debate.

Ruiz no goza de regularidad en Alajuelense y Celso sí tiene un poco más de minutos, pero su rendimiento tampoco es tan superior al resto de jugadores.

Bryan tiene 36 años y solo ha jugado seis minutos en este año frente a Guadalupe (1-0).

Mientras que Celso, de 33 años, sumó 90 minutos en ese mismo compromiso frente a los guadalupanos.

​​Cuando han sido consultados al respecto, Luis Fernando Suárez, técnico de la Tricolor, y Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación, ambos coinciden en que ambos son parte de los capitanes y líderes de la Mayor.

Por eso le consultamos a entrenadores nacionales si ambos futbolistas merecen estar en las convocatorias de Suárez y más si es previo a un juego tan importante como el de este jueves a las 8:05 p. m. ante Panamá.

El técnico y exseleccionado nacional Harold Wallace se refirió a que siempre habrán liderazgos, pero que en una Selección lo que más importa es el rendimiento en el césped.

"Estoy de acuerdo en que afuera se necesita liderazgo pero uno como futbolista donde aporta es en la cancha y eso está claro. No veo otra manera de hacerlo. Afuera siempre van haber líderes, pero bueno... eso es un tema de gustos, Suárez percibe que le pueden ayudar", comentó Wallace.

​​Por su parte, el estratega Marvin Solano coincidió con Wallace en que ambos mediocampistas no están en su mejor momento.

"Es extraño lo de Bryan que no juega ni con la Liga, yo conozco jugadores de esa edad que juegan bien, pareciera que el nivel no les está dando, aunque Celso participa un poco más. No tienen la misma velocidad ni resistencia", afirmó Solano.



Además, Paulo César Wanchope es del pensar que para rejuvenecer la Selección sí hay jóvenes de calidad, aunque algunos podrían desmotivarse, pues siempre se convoca a los mismos veteranos.

"Hay jugadores que tal vez no participan mucho pero siempre están en la Selección y eso es un problema porque el jugador que rinde, que juega fácilmente se puede desmotivar, aunque eso no debería ser así, debería darle más impulso a los muchachos para mejorar", citó Chope.

Para Wanchope las inconsistencias en los llamados de Suárez son producto de intentar encontrar un equipo homogéneo para la eliminatoria entre jóvenes y experimentados, pero aún no lo ha encontrado.