¿Qué sigue para La Sele tras clasificar a la Copa Oro?

La Selección Nacional logró su primer objetivo del año al clasificar a la Copa Oro donde irá por el título de lo mejor del certamen del área.

La barrida 13-1 en la serie ante Belice fue apenas lo primero en el calendario de la Tricolor en un año que es vital para la Tricolor.

La Copa Oro se jugará del 14 al junio al 6 de julio en el oeste de Estados Unidos y Canadá.

El técnico Miguel Herrera explicó qué piensa luchar por el título en el máximo certamen del área y no solo llegar a competir.

Pero antes vendrá una prueba de fuego para los dirigidos por Miguel Herrera y serán los partidos por la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.

El siguiente partido de la eliminatoria (que ya comenzó el año anterior) será el 6 de junio de visita en Bahamas.

Tres días después recibirá a Trinidad y Tobago, con lo que se acabará la primera ronda de la eliminatoria.

De quedar de primero de su grupo, Costa Rica quedaría sembrada como cabeza de serie para la ronda final, donde sería la favorita a ganar su grupo y clasificar así al Mundial.

Los dos primeros partidos de esta fase final serían entre el 1 y 9 de setiembre.

La jornada 3 y 4 entre el 6 y 14 de octubre y concluirá el 10 y 18 de noviembre con los últimos dos juegos y ya esperanzados de tener el boleto en mano.

Los dos mejores segundos de estos tres grupos entrarán al torneo de repechaje que organizará la FIFA.

La idea de la Fedefútbol y el propio cuerpo técnico es lograr conseguir un partido de fogueo para mayo, justo antes del retorno de las eliminatorias y la Copa Oro.

“Estamos platicando. No nos hemos sentado a tomar muchas decisiones sí me han comentado que están buscando fechas y fogueos para esas fechas, tenemos que pensar que no es fecha FIFA y, ya que pasen estos partidos (ante Belice) me sentaré a hablar con ellos para definir esto”, indicó el Piojo en la conferencia de prensa previa a los partidos.