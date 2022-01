Presidente de la Fedefútbol: “Cuando clasificamos a Rusia nadie dijo que fue Rodolfo Villalobos”

Costa Rica llega al partido de esta noche ante Panamá obligado a puntuar de a tres. La presión y las criticas sobre el rendimiento de la Tricolor no solo se centran en el equipo. El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol también está en la mira.



En conversación con Teletica Radio, Rodolfo Villalobos fue claro al habar sobre el presente de La Sele, sus jugadores y el sueño a Catar que podría escaparse en esta fecha triple.

A continuación, las principales declaraciones que dejó la entre vista.

Presente complicado

“Cuando las cosas salen bien, cuando clasificamos a Rusia nadie dijo que fue Rodolfo Villalobos, pero influyen los últimos resultados de la Selección Nacional. No leo redes, no escucho programas, estoy claro y concentrado en mi responsabilidad”.

“Hay que analizar integralmente qué es lo que ha pasado en Brasil y Rusia, me encantaría hacer un análisis integral. No he escuchado un análisis de generaciones de jugadores. Tenemos responsabilidad, claramente, pero es más fácil cargarle todo al presidente. Lo entiendo y lo respeto, pero así es la dinámica”.

“Es el costo de estar en un puesto de este tipo, hay que aceptarlo”.

Panamá

“El optimismo está en el grupo, se ha trabajado para que las cosas bien, pero hay un rival al frente que ha trabajado para estar en el Mundial y tiene la ilusión”.

“Está claro, tuvimos una primera vuelta difícil, que de repetirla estaríamos totalmente fuera. Necesitamos hacer una vuelta distinta, hay que ir partido a partido, así estamos todas las selecciones. La gente dice que este partido es el difícil, pero no hay partido fácil. Esto es un juego matemático, todavía faltan seis fechas y hay una consciencia clara de que el margen de error se reduce en cada fecha pero estamos conscientes de eso y hemos trabajado estos días”.

“Salimos con una presión más grande que la de Panamá, nos jugamos más que Panamá. Aquí hay un factor determinante que es tener 18.000 aficionados. Ya sabemos lo que significa el aficionado empujando a esta selección”.

Chat con jugadores

“Sigo insistiendo en que se hace más bulla de la cuenta. Todos en sus teléfonos tienen chat de trabajo, tienen chats con amigos y compañeros del colegio. Tenemos un chat donde a veces hablamos estrictamente cosas de trabajo, Selección y jugadores”.

Gamboa y Pipo

“El caso de Christian gamboa se explicó tal cual, tiene una lesión crónica en la cadera. Para jugar en la Bundesliga no tiene que tomar un avión de 12 horas, viajar a México y luego a Jamaica. Él conversó con el médico y decidieron prudente no que no viniera”.

“¿Por qué tenemos que seguirle buscando maldad a la decisión de Pipo de retirarse? Son decisiones que se toman y hay que aprender a respetarlas”.