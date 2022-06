Pércival Piggott: “No es revancha porque el problema de nosotros, no de Costa Rica"

Por Adrián García | 2 de junio de 2022, 11:50 AM

El exjugador y entrenador panameño, Pércival Piggott, comentó en Teletica Deportes Radio la realidad que vive la selección canalera y el contexto del duelo de este jueves a las 5:30 p. m., ante Costa Rica en el estadio Rommel Fernández por Liga de Naciones de Concacaf.

Tanto para la prensa panameña como para algunos miembros de la selección, este duelo será una revancha por lo sucedido en la Octagonal.

“Para mí no es revancha de nada porque el problema de donde estamos nosotros no es de Costa Rica, el problema es de la incapacidad que tuvo el técnico para manejar esos cinco puntos de ventaja. Éramos dueños de nuestro propio destino, Costa Rica hizo lo que Suárez planificó”, dijo sobre el encuentro de esta tarde.

Piggott criticó al estratega Thomas Christiansen, desde sus declaraciones sobre Keylor Navas, hasta el proceso de renovación con la representación de Panamá.

​“Esas declaraciones me molestan porque Keylor es tico, es parte de la Selección. No entiendo. Me parece muy bajo eso, por fortuna Costa Rica goza de uno de los mejores porteros del mundo, por eso está donde está”, sentenció.

Según las declaraciones del exjugador, el estratega danés está pidiendo un aumento de salario a la Federación Panameña de Fútbol para renovar su ligamen,

“No merece un peso de aumento, que se quede, no me incomoda. Pero, hay poca tolerancia en este proceso porque ya tiene una base. Está convocando el 99% de jugadores que jugaron la eliminatoria”, manifestó.

El ambiente previo al partido de esta tarde, fue descrito por Piggot como “frío, como una tarde de Heredia”.