Paulo Wanchope: "El primer partido va a marcar todo"

Como si se jugara la fase de grupos de un Mundial, así ve Paulo César Wanchope los partidos que enfrentará la Sele ante Canadá, El Salvador y Estados Unidos, donde el primer duelo será clave en las aspiraciones de clasificar a Catar 2022.

Wanchope analizó en el espacio Crónica de Teletica Radio el panorama de la Tricolor y abordó diferentes temas relacionados a la eliminatoria.

Primer juego es clave

“Todo depende del primer partido, va a marcar todo. Con una victoria contra Canadá, el ánimo es otro, el estado emocional es otro. Un empate podría crear duda y ni qué decir si se pierde. A lo interno del grupo, la mente está en el primer partido, sacar ese partido y ya vendrá el otro. Los tres partidos son muy complejos, el nivel de atención tiene que ser al máximo, los detalles van a contar y no hay margen de error”.

​Estadio lleno

“Es un partido de esos de mucha emoción que no se puede perder, es un juego de todo o nada. La preparación es importante, es muy psicológico que vaya a estar el estadio lleno, es un plus que los jugadores van a tener. Es un partido clave”.

Capacidad defensiva

“Si queremos rescatar algo es la solidez defensiva de la Selección. No es fácil que nos anoten, tenemos jugadores de buena talla en defensa que les gusta el juego aéreo, en los últimos partidos hemos visto una disposición de jugar más a la contra. Resguardarse, hacer bloque y apelar a lo que pueda hacer Joel Campbell o Alonso Martínez. Somos una selección difícil a la hora de mantener el cero atrás. Nos falta un poco más a la hora de generar opciones de gol".

Joel Campbell

“Un jugador con mucho talento y cualidades, puede dar más, siempre que he tenido la oportunidad de hablar con él, le he dicho que puede dar más de lo que ha demostrado. En México se está sintiendo bien”.

Poca cuota goleadora

“Cuando no se tiene ese jugador, se tiene que buscar la forma de atacar y generar opciones. El problema no ha sido el nueve como tal, sino no generar opciones de gol. El problema radica en no tener los mecanismos para generar las opciones de gol. Si no tenemos esa figura hay que buscar otros medios".

Opciones de clasificar

“Para repechaje sí nos va a dar; directo, el corazón de uno quisiera, pero ha sido complejo, hasta el momento, el camino. Si logramos mejorar en un 20% el ataque, hay mucho chance de clasificar directo".

Postura de Canadá.

"Como ya están cerca, creo que van a venir con todo, podrían venir a presionar alto y tratar de resolver el partido lo más pronto posible. Veo a una Canadá agresiva, tratando de presionar o tratar de jugar con la desesperación de Costa Rica. Costa Rica necesita puntuar, Canadá esta tranquila, ellos van a querer sellar esa clasificación al Mundial".

