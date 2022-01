Nuevo técnico de Jamaica dio lista de convocados para enfrentar a la Sele

El nuevo seleccionador de Jamaica, Paul Hall, anunció los 23 jugadores con los que le hará frente a los juegos contra México, Panamá y Costa Rica.

Los jamaiquinos recibirán a los aztecas y a los ticos, y visitarán a los panameños.

Los partidos en el Independence Park serán a puerta cerrada, comunicó Michael Ricketts, presidente de la Federación de Fútbol de Jamaica.

Coach Hall’s first World Cup qualifying squad to face Mexico, Panama and Costa Rica.



🇲🇽: Jan. 27 (H)

🇵🇦: Jan. 30 (A)

🇨🇷: Feb. 02 (H)

