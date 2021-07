Luis Fernando Suárez sobre Canadá: será un juego de "mucho cuidado"

Sin revelar sus armas y pidiendo concentración y mucho cuidado a sus jugadores, así analiza el partido ante Canadá por los cuartos de final de la Copa Oro el técnico de La Sele, Luis Fernando Suárez.

En conferencia de prensa previa al partido, el estratega colombiano admite estar muy contento con su equipo, tanto en la parte estratégica como en su estado de ánimo.

Aunque admite que aún le falta ser más continuo, algo que a su criterio si padecieron en los primeros tres partidos del certamen pese las tres victorias.

“En todo hay que meter mano, el mayor problema es la continuidad. No hemos tenido un partido continuo en su juego ataque – defensa, no hemos tenido una continuidad buena en nuestro juego y eso me parece que es lo que hay que mejorar”, manifestó el estratega.

De Canadá, catalogó al rival de “mucho cuidado” y que está jugando muy bien.

“Será un partido muy difícil. Si los otros tres fueron complicadísimos, este más. Es un equipo muy agresivo y la presión alta es bastante buena, te atacan con cuatro o cinco, son muy rápidos. Hay que tener mucho cuidado cuando se pierde la pelota, además su densidad de ataque nos causa mucho problema. Será un juego donde se requiere mucha atención y uno tiene que exigirles a sus jugadores que estén muy atentos”, explicó.

Como en anteriores ocasiones, el técnico no quiso adelantar su alineación, aunque el único que confirmó fue a Esteban Alvarado en el arco tras la expulsión de Leonel Moreira en el pasado partido y la recién inclusión de Kevin Briceño por el lesionado Patrick Sequeira.

“Mañana se darán cuenta quién va a jugar. Ya eso está y los jugadores ya lo saben, pero me parece que es no bueno, ni necesario, y no es la mejor noticia dar la alineación, aunque te conozcan si ya decís cómo jugar, ellos pueden preparar algo en cómo vencerte”, aseveró de forma acertada.

Finalmente, catalogó de “bonito problema” el hecho de contar con variantes en zona defensiva y el nivel que viven los miembros de la zaga Tricolor.

“Es un buen problema. El dudar o estar pensando en cuál sería la mejor dupla es algo importante para uno, el ver tan alto el nivel en los defensas. Tenemos que estar tranquilos y buscaremos la mejor dupla ante un equipo más fuerte, buscaremos que estemos los once que creemos que respondan de la mejor manera”, sentenció.

Costa Rica enfrentará a Canadá este domingo por los cuartos de final de la Copa Oro a partir de las 5 p. m. hora de Costa Rica.