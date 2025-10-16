¡Locura por La Sele! Ya se reportan más de 21 mil boletos vendidos para duelo ante Honduras

En solo 24 horas de preventa, se vive una completa locura por hacerse con una entrada para el último partido eliminatorio de la Selección Nacional rumbo al Mundial 2026.

Según confirmó la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) a Teletica.com, en menos de un día de que salieran las entradas en preventa ya se contabilizan poco más de 21 mil boletos vendidos para el vital partido ante Honduras.

Costa Rica llega obligado a ganar ante Haití el próximo 13 de octubre y cuatro días después tendrá la misión de recibir a los catrachos en un Estadio Nacional que sin duda estará a reventar.

La preventa se extenderá hasta domingo 19 de octubre, con un 15% de descuento para los clientes del Banco Nacional. Después de este periodo ya estará abierta a todo el público.

🇨🇷 ¡La recta final del Camino del Pura Vida al Mundial! 🤩



Hoy arrancó la preventa exclusiva del BN para el juego Eliminatorio ante Honduras del próximo 18 de noviembre. ⚽️



🎟️ Ingresá ahora a https://t.co/xIbPJpESfF



¡VAMOS SELE! 🇨🇷🇨🇷 pic.twitter.com/pxEZ0iknqp — FCRF 🇨🇷 (@fedefutbolcrc) October 15, 2025

Los precios se mantienen exactamente igual a los anteriores juegos eliminatorios. Por ejemplo, la entrada de sol tiene un valor regular de ₡7.000, pero durante la preventa costará ₡5.950.

Los boletos estarán disponibles en el sitio specialticket.net, que ha presentado filas virtuales casi interminables debido a la alta demanda de la afición.