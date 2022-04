Jóvenes hacen a La Sele abarrotar once ideal de Concacaf

La Selección Nacional acaparó el once ideal de la Concacaf de la última fecha eliminatoria tras el triunfo 2-0 ante Estados Unidos.

Se trata del portero Keylor Navas, los defensas Juan Pablo Vargas y Carlos Martínez, los volantes Jewison Bennette y Brandon Aguilera y el atacante Anthony Contreras.

Cinco de ellos son futbolistas jóvenes que se unen al experimentado portero de la Tricolor.

El técnico Luis Fernando Suárez le dio oportunidad a la sangre joven y cumplieron.

Vargas anotó el primer gol de La Sele, mientras que Martínez cumplió por la banda derecha. Aguilera fue el generador de ideas y Bennette aportó picardía.

Además, Contreras marcó por segundo partido consecutivo con la Nacional.

Luego de la vibrante jornada de cierre en las #CWCQ, ellos conforman el equipo ideal de la fecha 14 🔝

Talento, juventud y mucha entrega en una sola imagen ✨🔥

After a vibrant #CWCQ ending, we present the Best XI of Matchday 14 🔝

Talent, youth, and passion in a single image