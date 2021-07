Giancarlo González: "Se había perdido la alegría de venir a la Selección"

Giancarlo González encendió la polémica este jueves durante la conferencia previa del partido entre Costa Rica y Surinam por la Copa Oro 2021.

El defensor se mostró muy contento con el trabajo del nuevo técnico de la Tricolor, Luis Fernando Suárez y a su criterio la llegada del nuevo estratega devolvió las ganas de acudir nuevamente a La Sele.

“Nos ha hecho sentir a todos importantes, que somos seres humanos antes que futbolistas. Creo que por ahí se había perdido la alegría de venir a la selección, pero ahora la tenemos”, indicó.

Esta frase fue contundente por parte del Pipo y se interpreta que algunos futbolistas no estaban muy conformes con el anterior proceso comandado por Rónald González.

“Es bueno que a uno le valoren el trabajo y valoren esas cosas que, en ocasiones, uno no se da cuenta lo que conlleva día a día estar acá en la Selección o no se da cuenta de la magnitud que tiene el trabajo que uno hace”, explicó el futbolista.

González estuvo este jueves en la conferencia de prensa previa al partido ante Surinam, lo que hace pensar que será de la partida para este segundo partido de la Copa Oro.

Un juego de este viernes que ya el técnico colombiano anunció que realizará variantes en algunos nombres, pero no así de sistema.

Lea también La Sele La Sele prepara cambios en su alineación para el juego ante Surinam Incluso el entrenador aseguró que también usará a otros futbolistas para el tercer juego ante Jamaica pues quiere conocer más a los jugadores.

El defensor del equipo Los Angeles Galaxy de la MLS, espera dar lo mejor en este partido, pues reconoce que no ha tenido muchos minutos de juego durante la temporada ni con su club, ni con La Sele.

“Es importante aprovechar el tiempo, pues no he tenido mucha oportunidad de jugar. He venido empujando y si se me da la opción de jugar, quiero hacer valer todos los entrenamientos y ojalá pueda hacerlo mañana, si me toca entrar”, afirmó.

Costa Rica enfrentará a Surinam este viernes a partir de las 7 p. m. transmisión de Teletica Radio y Canal 7.