Gerardo Martino: "Carecimos de ideas prácticamente todo el partido"

El técnico de la Selección de México, Gerardo El Tata Martino, respondió los múltiples cuestionamientos de la prensa azteca tras el empate sin goles ante Costa Rica.

¿Qué tanto se complica la clasificación al Mundial con este empate?

El partido de México fue malo, corregimos en el segundo tiempo. En líneas generales jugamos mal. El partido ante Panamá será una final. Volvemos a tener un partido decisivo y que vale las posibilidades de asegurar una plaza en el Mundial.

¿El equipo perdió la confianza?

Los rivales tienen una postura muy defensiva. Hace tres días fuimos más dinámicos ante Jamaica, con muchas opciones de paso. Hemos perdido frescura en la idea de posesión de pelota.

​¿Se sintió defraudado por la actuación de esta noche?

No, fue una mala noche de todos, probablemente una mala decisión hasta de mi parte. La actitud la tuvimos hasta el último minuto, carecimos de ideas prácticamente todo el partido.

¿Cuáles malas decisiones tomó?

Yo me siento respaldado por el equipo, cuando tenemos malas noches es responsabilidad de todos.

¿Qué opina del fútbol de Costa Rica?

Tiene solidez para trabajar defensivamente, es muy clara la idea de atacar los espacios que íbamos a dejar. Lo hicieron mejor en el primer tiempo que fue nuestra peor mitad.

​¿Qué opina del fuera Martino de la selección?

Mucho no puedo comentar porque evidentemente hay una reprobación de la gente, yo lo respeto y tengo el compromiso de mejorar.

¿Cree que Panamá se le encierre como Costa Rica?

Bueno... Panamá tiene una idea de juego diferente. No es de retroceder. No descarto que si nosotros no tenemos presión, ellos van a manejar la pelota.