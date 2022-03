Francisco Calvo: "Keylor nos transmite jerarquía y ganas de luchar"

El defensor de la Selección Nacional Francisco Calvo afirmó que Keylor Navas es sinónimo de seguridad y jerarquía para el vestuario tricolor.

Calvo, al igual que Navas, fueron convocados para los compromisos de la Sele ante Canadá, El Salvador y Estados Unidos.

"Nos transmite mucho, ha estado alrededor de los mejores jugadores del mundo y él es uno de ellos, entonces lo que nos transmite a nosotros es muchísima confianza y mucha jerarquía y ganas de luchar y él es una inspiración para nosotros", comentó Calvo a As USA.

​​Además, el zaguero del San Jose Earthquakes indicó que Navas está en el top de porteros del mundo, pese a no ser el titular indiscutible en el PSG por su competencia con Donnarumma.

"Me da mucha pena porque Keylor se lo ha ganado. Todo lo que él ha logrado en su carrera en el Madrid, en el PSG no es por casualidad, es porque es un gran arquero y creo que él lo ha demostrado a través del tiempo y cuando va a la Selección no le perjudica nada porque está totalmente comprometido con nosotros", concluyó.