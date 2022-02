Figuras de La Sele jugarán en la cuerda floja contra Jamaica

Jugadores importantes para la Selección Nacional enfrentarán a Jamaica este miércoles a partir de las 6 p. m. con el temor de ser baja para el choque contra Canadá de la próxima fecha FIFA.

El motivo: la acumulación de cartulinas amarillas.

Se trata de Joel Campbell, Francisco Calvo, Bryan Oviedo, Celso Borges, Bryan Ruiz, Alonso Martínez, Jefferson Brenes y Jewisson Bennette.

De todos ellos, los dos más regulares son Joel y Calvo. Ambos han sido jugadores importantes para cambiar el rumbo de la Tricolor en la octagonal.

​Campbell es la máxima figura en el ataque, mientras Calvo es líder en la defensa.

En criterio del técnico Luis Fernando Suárez esta es una situación normal en este tipo de torneos en el que todos los partidos son importantes.

"No se puede hacer nada con eso, no puedo decirle a un jugador que no juegue a 1.000 por hora o que se frene si está jugando a una alta intensidad, eso es complicadísimo", comentó Suárez.

Además, el estratega aseguró que "es una situación del fútbol con la que hay que convivir".

Afirmó que no se guardará nada y que irá partido a partido, por ende, lo más importante es el compromiso frente a los jamaiquinos.

"Yo no voy a hablarle al jugador de cuidarse. Tienen que ser inteligentes, saber manejar todo esto, hay amarillas que son necesarias y otras no, las primeras no las voy a aplaudir, pero las voy a dejar como algo que pasa", acotó.

​Será cuestión de tiempo para ver el recuento de los daños en Kingston, aunque como el propio técnico cafetero dice: "Esto es partido a partido".

Ya habrá tiempo para plantear los choques contra Canadá, El Salvador y Estados Unidos, con los que la Tricolor cerrará la octagonal.