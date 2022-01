Familia de Aarón Suárez celebró por todo lo alto titularidad del jugador con la Sele

Cuando Aarón Suárez era un niño su padre lo ponía frente al televisor junto a sus primos y hermanos para cantar el himno nacional en los juegos eliminatorios rumbo a Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

Mauricio Suárez, padre del jugador, relata que verlo saltar al campo de titular le hizo recordar aquellas veces en que lo colocó junto a los pequeños de la familia para imitar a los futbolistas.

Hoy eso es una realidad. Su hijo está en la sele junto a Keylor Navas o Joel Campbell.

​Don Mauricio sabía de la titularidad de Aarón, por eso este jueves protagonizó uno de los momentos más emotivos en esta eliminatoria rumbo a Catar 2022 al correr tras el bus de la Nacional para apoyar a su hijo.

Lo hizo con una camiseta de Alajuelense y con una bandera de Costa Rica.

"Realmente eso era como un sueño para mí. Siempre lo había hecho para los partidos importantes cuando estaba en liga menor y cómo no hacerlo ahora que está en la Selección. Quise motivarlo como todo padre para que no se lo comiera el torno y tuvo una buena noche", comentó Mauricio, de 48 años.



Además, explicó que conversó con él luego de que anoche disputara el primer tiempo y luego le diera espacio al capitán Bryan Ruiz.







"Aarón Suárez junto a su padre Mauricio. Cortesía." 





"Yo le digo a él que siga entrenando fuerte porque no es por cualquiera que lo están cambiando, es por el capitán, tiene que sentirse motivado. No es porque sea mi hijo, pero lo vi hacer un buen primer tiempo, son decisiones técnicas, tiene que seguirse proyectando", agregó.



Para él hay algo que no es negociable: la humildad. "Está haciendo sus primeros pasos en la Sele, pero yo siempre le digo que tiene que tener los pies sobre la tierra, ser  siempre humilde y que no se agrande porque pierde el camino", concluyó.