Expertos esperan una Sele con cautela ante Canadá

La Selección Nacional no puede ir al ataque y descuidarse durante el partido de este viernes ante Canadá, pese a que existe una enorme presión por ganar.

Así lo concluyen dos expertos del fútbol nacional, quienes aseguran que la Tricolor podría tener el partido más difícil de toda la eliminatoria, no solo por el nivel futbolístico de los canadienses, si no también por las condiciones del clima y la afición del equipo contrario.

Según el nuevo técnico del equipo de Liga de Ascenso, San José FC, Alexander Vargas, los locales intentarán golpear a La Sele desde los primeros minutos, por eso cree que el orden será vital.

“Será un juego difícil, donde ellos nos van a presionar mucho, yo quiero ganar, no quisiera ser muy conservador en ese partido, el equipo tiene que estar muy ordenado y estar atento a no perder mucho cuando pasamos al ataque, pues pueden hacernos mucho daño en las transiciones, espero una Selección que no esté muy replegada y no me gustaría ver un equipo lejos del área de Canadá, no podemos estar tan lejos, no especular con el empate ni nada de eso”, indicó el ex estratega de Guadalupe FC.

Para Vargas, Luis Fernando Suárez, debe tener un balance y, sobre todo, los jugadores idóneos para hacer las transiciones.

“A él le ha gustado la línea de cuatro, escuela colombiana. Muchas veces cuando decimos que queremos la línea de cinco puede ser muy defensiva, porque también hay que saber que ellos son muy rápidos, lo ideal para mí o una línea de cinco”, añadió.

El timonel cree que no habrá muchas sorpresas en la alineación y de darse cambios podrían ser en el ataque, aunque piensa que José Guillermo Ortiz y Joel Campbell serán los dos hombres en punta.

“Ortiz creo que convenció a Suárez para ser de la partida, lo visualizo a él en la ofensiva con Campbell y creo que sería bueno una sorpresa que el rival no se espera”.

Un criterio similar tiene el exjugador de La Sele, Carlos Hernández, quien también apuesta por una línea de cinco para el compromiso.

“Lo que mejor nos ha dado réditos es la línea de cinco, entonces será un partido complicado, el tema es que podemos jugar línea de cinco, vamos a defender y vamos a hacer daño, entonces el tema es complicado vamos a estar con jugadores que están en un buen momento con jugadores en ligas importantes”, explicó Hernández.

El “Zorro” tiene gran experiencia en este tipo de partidos, pues marcó el último tanto de Costa Rica ante Canadá en una eliminatoria y fue en el 2004 cuando la Tricolor se impuso en suelo canadiense en el 2004.

“El tema es lo que queremos en el partido, qué es lo que quiere, si va a seguir con jugadores que no están en buen momento o si tendrá una sorpresa, máxime que son jugadores con un biotipo muy alto, es ahí donde puede marcar diferencia”, concluyó.

Costa Rica visitará a Canadá este viernes a partir de las 8:05 p. m. y usted podrá seguir todos los detalles previos, durante y post partido en Teletica Radio 91.5 FM.