El mensaje de Ronald Matarrita tras ser operado del tobillo izquierdo

El jugador de la Selección Nacional, Ronald Matarrita, publicó un mensaje en sus redes sociales, luego de ser operado este viernes del tobillo izquierdo.

Matarrita sufrió una grave lesión el pasado 24 de marzo, en el trunfo de la Tricolor 1-0 ante Canadá.

"Seguramente sea la última vez que que me vean por acá (en Instagram) durante estos próximos meses, será un proceso de recuperación largo y quiero dedicarme totalmente a recuperarme y a trabajar las 24 horas en mi cuerpo, en mi mente y en mi salud", publicó Matarrita.

El propio Mark-Anthony Kaye se disculpó con el lateral izquierdo hace un par de días en su cuenta oficial de Twitter.

Hey bro it's Mark Anthony, I heard about your injury! From the bottom of my heart I’d like to apologize, wasn’t intending to injure at all. I know first hand how it feels to be badly injured in the course of the game. I’m gutted for you and I wish you a speedy recovery. 🙏🏾❤️