Celso Borges a las puertas de hacer historia con La Sele

Celso Borges se toma con calma la preparación del partido de cuartos de final ante Canadá que para él podría ser histórico.

De jugar ante los canadienses, el volante costarricense podría igualar a Wálter Centeno como el futbolista con más partidos jugados en la historia de la Tricolor con 135 presentaciones clase A desde el 2008 hasta la fecha.

Y para el tico no es algo menor, pues llegaría a adornar su enorme carrera con la Mayor en medio de un torneo donde parece encontrarse con su mejor rendimiento.

“En caso de estar entre los planes del profesor de jugar llegaría a una cifra importante y todavía no dimensiono que es lo que pasa y la importancia de llegar a esa cifra. Ha sido un camino muy bonito de muchas alegrías, sacrificios y aprendizajes. Me siento contento y agradecido con todos los cuerpos técnicos y los mismos empleados de la Fedefútbol, pues esto no es tenis, sino que es un trabajo de muchas personas alrededor”, mencionó el siempre acertado Borges en declaraciones a la Fedefútbol.

Además, el volante de 33 años, asegura que esta Copa Oro 2021 es una de las más especiales para él, pese a jugar ya seis ediciones.

“Siempre es muy bonito venir a jugar pues es la Copa más importante de nuestra zona, pero claro está ha incluido varios factores importantes que lo están haciendo muy especial, sobre todo haber ganado los tres partidos que fue muy necesario para nosotros”, explicó.

Por si fuera poco, el juego ante Canadá de este próximo domingo (5 p. m., hora de Costa Rica) será en el estadio AT&T Stadium de los Vaqueros de Dallas, un escenario en el que Celso marcó el primer gol en la historia del reducto con un golazo de chilena ante Guadalupe.

“Fue el primer gol en ese estadio, un estadio precioso y creo que tenemos un buen historial en este escenario y esperamos celebrarlo con una victoria ante Canadá”, aseveró el costarricense.

Finalmente, el futbolista añadió que Canadá no será nada fácil y que es “una selección que ha progresado mucho” de ahí que tendrán muchos cuidados ante los norteamericanos.