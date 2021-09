Técnico de Sherman Guity destacó la disciplina para llevar la carrera según lo planeado

No pudo viajar por razones personales pese a que tenía todo listo para acudir, sin embargo, ese factor no le preocupó ni un segundo pues la disciplina de Sherman Guity sabía que lo iba a llevar a grandes cosas.

Emmanuel Chanto, entrenador de Sherman Guity nuevo medallista de oro de los 200 metros de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, aseguró que la carrera salió tal y lo planeado y que por eso no le “sorprende” ni siquiera el récord olímpico impuesto por su pupilo.

“Casi no he dormido, me desperté como a 2 a. m. de Costa Rica para hablar con él ya iba camino a la pista. Analizamos mucho lo que fue la semifinal, sobre lo que se había ejecutado bien y qué se había hecho mal y creo que esa fue la clave para esta final.

“Lo que logramos mejorar fueron ciertos detalles y todo lo que le dije sí lo ejecutó a la perfección”, indicó Chanto a Teletica.com.

Entre las cosas que mejor realizó Sherman para esta final fue su salida y que en la semifinal anterior había sufrido un tropiezo que bien pudo costarle la carrera.

Entrenamos para el 200 m que era una carrera más abierta, teníamos más las expectativas aquí que en los 100 m, pero fue genial, esa parte y el resultado del poco tiempo que se tuvo y ver todo lo que logró es muy valioso y sobre todo verlo rendir así tras dos años sin competir”, manifestó su entrenador.

Chanto aseguró que tanto él, como Gerald Drummond otro de los atletas que estuvieron en Tokio 2020, son muy disciplinados lo que ayuda a llevar mejor las cosas desde acá, aunque también contó con la ayuda de Andrés Carvajal, presidente de la Federación de Para Deportes quien colaboró con las instrucciones desde el país nipón.

“No estoy sorprendido como tal, pues en los entrenamientos ya venían evaluando cómo podía correr, tenía muy altas expectativas, pero no podía prometer nada pues uno no puede saber qué va a suceder”, manifestó Chanto.

¿Y ahora qué viene para Sherman tras Tokio? La respuesta a eso es un merecido descanso.

“Hasta ahora estamos viendo el calendario de competencias, pero por ahora es descansar y parar un rato. Con la pandemia los periodos de entrenamiento son agotadores y muy largos, ahora las competencias son muy pocas, así que ya iremos pensar en el Mundial del 2022 en Oregón”, concluyó Chanto.