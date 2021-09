Camila Haase culmina su aventura en Tokio 2020 con prueba de 200 m combinado

La para nadadora costarricense, Camila Haase, finalizó su participación en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 con la prueba de los 200 metros combinado SM9.

La paratleta fue descalificada en su heat debido a que un juez reportó patada alterna en el estilo mariposa, según reportó el Comité Olímpico Nacional.

Esto significa que en algún momento un juez apreció que la tica separó los pies en la patada mariposa que es donde los pies deben estar juntos.

Esa apreciación no se puede apelar porque no hay grabación individual de atletas y no se aceptan videos como evidencia.

De esa forma se despide Haase de las justas paralímpicas, tras participar, además, en los 100 metros dorso y los 100 metros pecho.

La tica quien sumó su segunda experiencia en unos Juegos Paralímpicos, tras su participación en Río 2016 compitió en el heat ante Yuliya Gordiychuk de Israel; Daniela Giménez de Argentina; Nuria Marqués y Sarai Gascón de España; y Natalie Sims de Estados Unidos.

Por otra parte, este 1 de setiembre estará compitiendo en para ciclismo de ruta Henry Raabe a las 6:50 p. m.

La competencia tendrá un recorrido de 79 kilómetros.