Video: tigre suelto causó pánico en un vecindario

Un tigre que se paseaba entre las casas causó pánico en un vecindario de Estados Unidos.



El hecho ocurrió el domingo por la tarde en la zona residencial de Ivy Wall Drive en Houston, Texas.

El enorme felino portaba un collar: resultó ser la mascota de uno de los vecinos y se había escapado de su casa.

Esto generó una tensa confrontación entre el dueño del animal y un ayudante del alguacil, quien estaba fuera de servicio y amenazaba con dispararle.

“Vuelve a meter al maldito tigre adentro. Que te jodan a ti y tu maldito tigre”, se escucha decir al hombre mientras amenaza con el arma de fuego al felino. El dueño le responde “lo atraparé, lo atraparé”, según el video publicado en redes sociales.

Otra grabación muestra a una mujer, quien se refugia en su casa mientras observa el altercado.

"Hay un maldito tigre de Bengala deambulando por este patio y este tipo debe tener cuidado", dice la mujer. "¿Qué demonios? ¿Por qué hay un tigre?”, expresó.

Finalmente, el dueño logra agarrar al enorme tigre y lo lleva de vuelta a su hogar.

This is Jose Ramos — he’s the neighbor who FIRST spotted the tiger across the street from his house in a yard — called 911, snapped a pic of the big cat CAREFULLY, and then alerted his neighbors by posting on neighborhood blog. @KHOU #Htownrush pic.twitter.com/ewMHQ0A2qs