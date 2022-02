Varios estados en EE. UU. dejarán de exigir mascarilla en interiores

Varios estados gobernados por los demócratas en Estados Unidos anunciaron que dejarán de exigir el uso de mascarillas en interiores y colegios ante una caída de los casos de coronavirus.



El porte de la mascarilla dio lugar a una batalla política en Estados Unidos entre gobernadores demócratas, que decretaron la obligatoriedad de su uso como medida de protección contra el coronavirus, mientras que las autoridades republicanas de estados como Texas o Florida la rechazaron.



El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció el lunes por la noche que a partir del 15 de febrero las personas vacunadas no tendrán que llevar mascarillas en interiores.



"Los casos en California han caído un 65% desde el pico de la ola de ómicron. Las hospitalizaciones se han estabilizado en el estado", tuiteó Newsom.



En cambio, "las personas sin vacunar tendrán que llevar mascarillas en interiores. Vacúnense. Pónganse la dosis de refuerzo", instó.



El anuncio de Newsom se produce después de que el gobernador demócrata de Nueva Jersey, Phil Murphy, anunció que a partir del 7 de marzo dejará de ser obligatorio llevar mascarillas en colegios tanto para los alumnos como para el personal.



"No es una declaración de victoria sino el reconocimiento de que con responsabilidad, podemos vivir con esto", al referirse al coronavirus.



En Connecticut, el gobernador Ned Lamont recomienda a las administraciones de los colegios que dejen de exigir el uso de la mascarilla a partir del 28 de febrero.



El gobernador de Delaware, John Carney, anunció que el viernes se pondrá fin a la obligatoriedad de la mascarilla en interiores, aunque habrá que esperar hasta el 31 de marzo para que los colegios lo implementen.



"Estamos en una situación mucho mejor que hace unas semanas", escribió en Twitter.



En Oregon, la gobernadora Kate Brown tuiteó que "levantará" la obligatoriedad de llevar mascarilla como muy tarde el 31 de marzo.



En Nueva York, que fue epicentro de la pandemia en la primavera boreal de 2020, las autoridades todavía no han anunciado ningún plan para que la mascarilla deje de ser obligatoria.



Recomendaciones

Esta cascada de decisiones muestran la disparidad de reglas sobre el uso de mascarillas vigente en un país fuertemente federalizado.



No obstante, las autoridades dejan libertad a los colegios para que decidan lo que estimen necesario.



Las decisiones de los gobiernos estatales no están en sintonía con las recomendaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), que sigue la administración de Joe Biden.



Los CDC recomiendan que las personas vacunadas lleven mascarilla en interiores si están "en una zona de transmisión importante o alta".



En este sentido, exigen llevar mascarilla en aviones, autobuses y trenes y otras formas de transporte dentro y fuera de Estados Unidos, así como en estaciones o aeropuertos.



En la actualidad, Estados Unidos registra diariamente unos 73.000 casos de covid-19, frente a 800.000 de principios de enero, según los CDC.



Más de 900.000 personas han muerto de covid-19 en Estados Unidos según un recuento de la Universidad Johns Hopkins.



Pero pese a la caída de casos, la mayoría por la variante ómicron, el número de muertos se sitúa en torno a los 2.300 diarios, según datos gubernamentales.