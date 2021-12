Variante Ómicron del coronavirus se extiende a un ritmo sin precedentes, según OMS

Ginebra, Suiza | Ninguna variante del COVID-19 se ha propagado hasta ahora con tanta rapidez como Ómicron, dijo el martes la Organización Mundial de la Salud (OMS), que calcula que la mayoría de los países ya están afectados.



"En la actualidad, 77 países han notificado casos de Ómicron, pero la realidad es que probablemente Ómicron esté en la mayoría de los países, aunque todavía no se haya detectado. Ómicron se está propagando a un ritmo que no hemos visto con ninguna otra variante", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa.



"Nos preocupa el hecho de que la gente considere Ómicron como leve (...) Aunque Ómicron provoque enfermedades menos graves, el número de casos podría de nuevo desbordar los sistemas sanitarios que no están preparados", añadió.



El responsable de la OMS también advirtió a la comunidad internacional que las vacunas por sí solas no permitirán a ningún país salir de esta crisis, y pidió hacer uso de todas las medidas anticovid existentes, como las mascarillas, la ventilación y el respeto de la distancia social.



"Hagan todo esto. Háganlo de forma coherente, háganlo bien", insistió.



El doctor Tedros también hizo hincapié en que múltiples países aceleraron la aplicación de terceras dosis a la población adulta tras la irrupción de la variante Ómicron, incluso "si no tenemos pruebas sobre la eficacia de las dosis de refuerzo contra esta variante".



Con estas medidas, la OMS teme que los países ricos acumulen los inmunizantes, y las naciones más desfavorecidas no puedan avanzar en sus campañas de vacunación.



"Seré claro: la OMS no está contra las dosis de refuerzo. Estamos contra la injusticia" en las vacunas, señaló.

