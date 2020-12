Urs Fischer: Un hombre de acero liderando a sus gladiadores

Terminada la fecha de relegación 19/20 la Bundesliga recibía por primera vez en su historia a los "acereros”, promoción más que merecida para este club nacido en uno de los barrios de clase trabajadora y que congrega semana a semana a sus leales aficionados que han sido históricamente empleados del parque industrial de la capital.

De la mano de Fischer, el club aprendió el valor de un trabajo pragmático, sin pausa pero tranquilo. Por estos días el entrenador ocupa el sexto lugar entre los mejores de la competencia. Es así que, con un total de diez fechas jugadas, los número hablan por sí solos: cuatro partidos ganados, cuatro empates y solo dos derrotas. En la tabla de posiciones generales, Unión Berlín aparece sexto con 16 unidades, aferrándose a los puestos de clasificación de "Europa League”.

Expuestos estos datos, no ha de sorprender la noticia conocida este martes de que el club ha decidido renovar y extender su contrato hasta el año 2023. Las voces dirigenciales no se hicieron esperar al reconocer que: ”La decisión de fichar a Urs Fischer resultó acertada para el Unión Berlín. Es una persona que encaja maravillosamente con Unión, es un excelente entrenador con quien nos gustaría trabajar más tiempo. Estamos muy contentos de que este reconocimiento sea mutuo", expresó mediante un comunicado el Presidente Dirk Zingler.

¿Virtud o Defecto?

Las opiniones son casi unánimes entre los expertos en fútbol y es que es fascinante cómo éste hombre de 54 años mejora el rendimiento de tantos. Su éxito se basa en que tiene una visión para lo que es factible, realizable. Si empuja algo, tiene que ser práctico. Ante los ojos de algunos es menos innovador, quizás. Sin embargo esto se traduce en que los procesos y rutinas son para él más importantes que las promesas.

Aprecia el trabajo silencioso y sólido, tal vez es por eso que el plantel confía tanto en él. Tal como lo declarara el delantero Taiwo Awoniyi al periódico BZ Berlín: ”Solo hay que estar preparado en todo momento. Tienes que entender lo que quiere el entrenador. Tuvimos buenas conversaciones. Urs Fischer es como un padre, siempre me habla. Me deja saber qué hacer.”

Sin embargo estas son especulaciones sobre sus claves para el éxito, puesto que del suizo hay muy poca información y a esto se suma además lo poco comunicativo que es en público. Algunos señalan que esta " virtud " más parece un defecto. Rara vez revela en qué se basan sus decisiones. Da la impresión de que Fischer solo aparece ante la prensa porque tiene que hacerlo .

Este ruido, no interfiere en sus metas ni en su planificación: ”En los últimos años hemos experimentado cosas maravillosas juntos y celebramos los éxitos juntos. Me sentí cómodo en Unión desde el principio y sigo haciéndolo hoy. El ambiente del club me permite un trabajo tranquilo y concentrado". Declararía al conocerse la noticia de su renovación.

Este sábado, en la fecha 11, recibe en casa a la intimidante escuadra Bávara. En la conferencia de prensa previa al encuentro, Fischer dejó claro su objetivo : "Debemos ser capaces de quitar el deseo de fútbol al Bayern". La escuadra de acero, puliendo sus armaduras para saltar a la cancha a derribar al campeón.